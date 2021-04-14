Хэмилтон и Боттас вспомнили моменты, больше всего разозлившие Вольфа

Пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас вспомнили моменты, когда руководитель команды Тото Вольф не мог сдержать гнев.
«Наиболее злым Тото был однажды, когда мы с Нико Росбергом врезались друг в друга», — сказал Хэмилтон.
«Барселона», — ответил Боттас, вспомнив, как во время Гран-при Испании в 2016 году Хэмилтон и Росберг, будучи напарниками, врезались друг в друга. В итоге оба сошли уже после третьего поворота.
«Наверное, он был злее всего в Барселоне, да. Помню, что у него на голове появились проплешины, он вырвал себе волосы, затем пришлось их отращивать вновь», — сказал Хэмилтон.
Также Боттас вспомнил Гран-при Германии 2019 года, когда «Мерседес» праздновал 125-летие выступления в автоспорте. Тогда команда надела ретро униформы. Хэмилтон и Боттас угодили в аварии во время гонки, проходившей под дождём.
«Он не был доволен и в Германии в 2019 году. Я мог набрать хоть какие-то очки, но затем врезался. Мы все были в специальной униформе, я помню. Тогда Тото сказал после гонки, что мы последний раз устраивали карнавал во время гоночного уик-энда», — заключил Боттас в интервью на YouTube-канале «Мерседеса».
- 14 апреля 2021
-
17:51
-
16:52
-
15:37
-
14:27
-
12:55
-
11:51
-
10:52
-
09:50
-
00:55
- 13 апреля 2021
-
23:49
-
22:53
-
21:55
-
20:57
-
19:58
-
18:38
-
17:56
-
17:05
-
15:44
-
14:29
-
13:48
-
12:40
-
11:40
-
10:36
-
09:34
-
00:00
- 12 апреля 2021
-
22:17
-
21:36
-
20:23
-
19:15
-
17:00
-
15:56
-
14:59
-
14:20
-
12:22
-
11:27