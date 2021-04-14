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Хэмилтон и Боттас вспомнили моменты, больше всего разозлившие Вольфа

Хэмилтон и Боттас вспомнили моменты, больше всего разозлившие Вольфа
Авто / Формула-1 0
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Пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас вспомнили моменты, когда руководитель команды Тото Вольф не мог сдержать гнев.

«Наиболее злым Тото был однажды, когда мы с Нико Росбергом врезались друг в друга», — сказал Хэмилтон.
«Барселона», — ответил Боттас, вспомнив, как во время Гран-при Испании в 2016 году Хэмилтон и Росберг, будучи напарниками, врезались друг в друга. В итоге оба сошли уже после третьего поворота.

«Наверное, он был злее всего в Барселоне, да. Помню, что у него на голове появились проплешины, он вырвал себе волосы, затем пришлось их отращивать вновь», — сказал Хэмилтон.

Также Боттас вспомнил Гран-при Германии 2019 года, когда «Мерседес» праздновал 125-летие выступления в автоспорте. Тогда команда надела ретро униформы. Хэмилтон и Боттас угодили в аварии во время гонки, проходившей под дождём.

«Он не был доволен и в Германии в 2019 году. Я мог набрать хоть какие-то очки, но затем врезался. Мы все были в специальной униформе, я помню. Тогда Тото сказал после гонки, что мы последний раз устраивали карнавал во время гоночного уик-энда», — заключил Боттас в интервью на YouTube-канале «Мерседеса».

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