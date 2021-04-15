Стало известно, зачем Даниил Квят приехал в Имолу

Известный британский журналист Джонатан Ноубл подтвердил, что резервный пилот «Альпин» Даниил Квят находится в Имоле, где состоится Гран-при Эмилии-Романьи. Ранее несколько изданий утверждали, что Квят может выйти на старт, так как один из пилотов «Альпин» якобы заразился коронавирусом. При этом не сообщалось, были ли положительными результаты теста на коронавирус Фернандо Алонсо или Эстебана Окона.

Информация оказалась ложной. Более того, пресс-служба «Альпин» даже показала обоих боевых пилотов в паддоке.

По словам Ноубла, у Квята была другая цель приезда в Италию.

«Эти слухи — полная чушь. Квят приехал в Имолу, чтобы пройти подгонку сиденья, если вдруг в будущем нужно будет кого-то заменить. Из-за ограничений, связанных с пандемией, он пока не может приехать на базу команды. Но на весь уик-энд Квят в Имоле оставаться не будет», — написал Ноубл в своём «твиттере».