Боттас: теперь «Мерседес» охотники, а не те, на кого охотятся. Верю, мы догоним «Ред Булл»

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился ожиданиями от борьбы с «Ред Булл» в сезоне-2021.
«Теперь мы охотники, а не те, на кого охотятся. Я определённо вижу мотивацию в глазах каждого члена команды. Все стараются работать настолько хорошо, насколько мы можем, чтобы достичь цели, которая стоит перед нами в этом году.
Я всё ещё верю, что мы сумеем догнать «Ред Булл». Исходя из ощущений, которые я испытываю за рулём машины, я считаю, что из неё всё ещё можно выжать больше. Это по-прежнему быстрый автомобиль с огромным потенциалом, но предстоит много работы.
Если мы сможем найти правильный баланс и сделать машину немного более управляемой… Думаю, у нас уже есть понимание того, как довести настройки. Но ещё многое предстоит сделать», — приводит слова Боттаса Motor Sport Magazine.
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