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Перес и Окон избежали штрафов за аварию в первой практике Гран-при Эмилии-Романьи

Перес и Окон избежали штрафов за аварию в первой практике Гран-при Эмилии-Романьи
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес и гонщик «Альпин» Эстебан Окон избежали штрафов за аварию в первой практике Гран-при Эмилии-Романьи.

Во время практики между автомобилями произошёл контакт, в результате которого Перес повредил заднее левое колесо, а Окон — переднее правое. На этом свободная практика для них закончилась. После сессии гонщики были вызваны к стюардам.

Посмотреть фотографии можно на странице Формулы-1 в «Твиттере».

«Окон притормозил перед пятым поворотом, чтобы пропустить Переса, и перестроился на внутреннюю траекторию. Перес был на быстром круге. Автомобили одновременно оказались на выходе из поворота и едва соприкоснулись колёсами», — такой вердикт вынесли стюарды. Оба пилота избежали наказания.

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