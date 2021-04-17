Ферстаппен: у меня давно не было такой плохой квалификации

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал результаты квалификации Гран-при Эмилии-Романьи. Представитель Нидерландов показал третье время.

«Машина ощущалась хорошо в третьей практике. В квалификации изменились шины и количество топлива. Но всё было хорошо. Однако в третьем сегменте квалификации мне так и не удалось показать хороший круг. На третьем повороте я выехал за пределы трассы двумя колёсами. «Хонда» производит хорошие газонокосилки, но у болида другое назначение.

Я пытался, но круг получился очень грязным. Такого у меня не было уже давно. Теперь нужно понять, почему это произошло. Но мы были близки, это хорошо. Как сказал Чеко, оба наших болида близки к результату Льюиса. Будем надеяться, что завтрашняя гонка получился интересной», — цитирует Ферстаппена GPBlog.