Феттель: постепенно дела у меня налаживаются, но я не хочу ждать

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Эмилии-Романьи. Хоть немецкий гонщик вновь не сумел выйти в третий сегмент квалификации и занял лишь 13-е место, он признался, что дела у него налаживаются.

«Я потерял 0,1 на прямой, потому что в конце там был один. Но я также немного проиграл и из-за своих ошибок. Наверное, это был не лучший круг. А мне нужен был лучший круг, чтобы выйти в третий сегмент.

Постепенно дела налаживаются. Конечно, я не очень люблю ждать, не слишком терпеливый человек. Я не хочу ждать, но становится уже намного лучше.

На таких трассах как эта нужна полная уверенность в себе, чтобы выжать максимум. Но пока я ещё не могу этого сделать, но ведь сейчас только мой второй Гран-при. Думаю, мне надо быть более терпеливым», — цитирует Феттеля RaceFans.