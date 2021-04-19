Расселл — об аварии с Боттасом: вероятно, вины Валттери не было

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл пересмотрел точку зрения относительно аварии с гонщиком «Мерседеса» Валттери Боттасом на Гран-при Эмилии-Романьи. Британец заявил, что Боттас, вероятно, не был виноват в том эпизоде.

«Когда есть возможность пересмотреть всё в замедленном повторе и с разных углов, всё выглядит совершенно иначе. С одной камеры это выглядит так, с другой иначе. Когда я видел ситуацию из болида, всё казалось очевидным.

В большей степени был разочарован тем, на какой скорости произошла авария. Я никогда не допускал аварий в конце прямых. Все мы недавно видели, насколько опасными могут быть аварии. Честно говоря, отреагировал бы точно также, даже если бы боролся за двадцатое место или за победу. Просто считаю, что в таком манёвре не было необходимости. Валттери не нарушил никаких правил, но всё же нужно брать ответственность и учитывать условия на трассе.

Есть вещи, которые можно делать в нормальных условиях, но не тогда, когда влажная трасса. Меня толкали в сторону травы, на влажные участки, на скорости 200 миль в час. Риск аварии был высок. Именно потому я был настолько разочарован. Мне показалось, что это за гранью уважения, не конкретно ко мне, а к машинам в целом. Можно ли было избежать аварии? Да. Была ли вина Боттаса? Вероятно, нет. Мог ли он сработать мягче? Наверно. Был ли неправ я? Я стал причиной аварии, но был ли я неправ, предпринимая ту попытку? Нет», — приводит слова Расселла RaceFans.