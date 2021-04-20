Марко раскритиковал Цуноду после неудачного Гран-при Эмилии-Романьи

Консультант по автоспорту «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением о выступлении пилота «Альфа Таури» Юки Цуноды в Гран-при Эмилии-Романьи. Марко раскритиковал дебютанта Формулы-1. Уик-энд для него сложился неудачно, он провалил квалификацию, врезавшись уже в первом сегменте, а затем во время гонки так и не смог набрать очки, хотя у него были для этого хорошие шансы.

«У Юки была хорошая машина, совершенно точно на ней можно было выйти в третий сегмент квалификации. Он просто допустил очень глупую ошибку. Я не буду принижать значение этой ошибки. Я говорил с Юки после гонки, он также сожалеет о том, как всё сложилось.

На его первом круге у него были очень быстрые результаты по секторам, но нет нужды ставить отличное время на первом же круге. Он слишком стремился проявить себя», — цитирует Марко GPBlog со ссылкой на Servus TV.