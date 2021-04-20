«Пришлось импровизировать». Мазепин — о том, как впервые управлял болидом Ф-1 в дождь

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал собственное выступление на Гран-при Эмилии-Романьи. Там россиянин занял 17-е место, завершив гонку последним из тех, кто добрался до финиша.

«В Имолу мы привезли обновления, которые, наверное, оказались самыми маленькими в сравнении с другими командами. И всё же прогресс налицо, но здесь были совершенно другие условия. Трассы различные, плюс погода изменилась.

Почему выбрали дождевую резину? Наш внутренний настрой на гонку был достаточно консервативным. Мы знали, что без большой удачи и каких-то инцидентов нам будет трудно добраться до очков. И так как я и мой напарник Мик находимся в самом начале нашей карьеры, команда решила не играть в рулетку и начать именно так. К тому же мы ожидали гораздо больше дождя в гонке.

Я очень переживал, конечно. Знал, что всем трудно, и я не один нахожусь в таких условиях, когда резину очень трудно прогреть. Главное в такой ситуации — не волноваться и излишне не рисковать. В Формуле-2, когда ты выезжаешь из боксов, постепенно шины прогреваются, температура повышается, держак растёт. А в Формуле-1 есть специальные обогреватели, и если ты после этого долго стоишь или слишком медленно едешь, шины быстро остывают. Это стало одним из главных сюрпризов для меня. Возникает больше шансов разбить машину. Это были мои первые круги по дождю в карьере на машине Ф-1. Пришлось за ночь до гонки анализировать, но по большей части пришлось импровизировать.

И всё же я был удивлен, как быстро вкатился в эту трассу. Сначала было очень нервно, ты постепенно вкатываешься, но резина не прогревается, поэтому случился вылет в первой тренировке. Для меня гонка в Имоле была скорее психологически изматывающей, здесь много чего происходило. И все за тобой следят: малейшая оплошность под сейфти-кар или в режиме красных флагов влечёт большие последствия. И в таких погодных условиях машина не всегда вовремя затормаживает. Очень много рисков», — сказал Мазепин в эфире «Матч ТВ».