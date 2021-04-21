В «Астон Мартин» не знают, с чем связан перегрев тормозов на ГП Эмилии-Романьи

Руководитель «Астон Мартин» Отмар Зафнауэр рассказал о проблемах, которые возникли у команды во время Гран-при Эмилии-Романьи. По словам Зафнауэра, на обоих болидах начали перегреваться тормоза. Причина проблемы пока неизвестна.

«На обоих болидах возникла проблема с перегревом тормозов. Она обнаружилась по пути на стартовую решётку. Мы выясняем обстоятельства и причины, изучаем имеющиеся данные.

Тормоза на обоих болидах перегрелись. Из-за этого мы не смогли проехать круги выезда из боксов по пути на старт в обычном темпе. То есть у нас они перестали охлаждаться воздушным путём. Тем не менее, даже с учётом этой настройки тормоза не должны загораться. Не знаем, почему это произошло», — цитирует Зафнауэра пресс-служба Формулы-1.