В «Астон Мартин» не знают, с чем связан перегрев тормозов на ГП Эмилии-Романьи
Руководитель «Астон Мартин» Отмар Зафнауэр рассказал о проблемах, которые возникли у команды во время Гран-при Эмилии-Романьи. По словам Зафнауэра, на обоих болидах начали перегреваться тормоза. Причина проблемы пока неизвестна.
«На обоих болидах возникла проблема с перегревом тормозов. Она обнаружилась по пути на стартовую решётку. Мы выясняем обстоятельства и причины, изучаем имеющиеся данные.
Тормоза на обоих болидах перегрелись. Из-за этого мы не смогли проехать круги выезда из боксов по пути на старт в обычном темпе. То есть у нас они перестали охлаждаться воздушным путём. Тем не менее, даже с учётом этой настройки тормоза не должны загораться. Не знаем, почему это произошло», — цитирует Зафнауэра пресс-служба Формулы-1.
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