Хилл назвал ошибку Хэмилтона в начале гонки Гран-при Эмилии-Романьи

Чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл поделился мнением о Гран-при Эмилии-Романьи. Британец подробно остановился на ошибке, которую допустил пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон в начале гонки.

Хэмилтон пытался удержать лидерство в борьбе с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. В результате Льюис выехал за пределы трассы в первом повороте и повредил болид.

«Хэмилтон оказался в небольшом кризисе после того, что произошло в первом повороте. Наверное, Льюис ждал большей угрозы со стороны Серхио Переса, который был справа. Но надо было следить за Ферстаппеном, который смело пошёл в атаку по самому краю трассы.

Хоть Макс и заехал правым колесом на край трассы, он поравнялся с Хэмилтоном на входе в первый поворот, а затем вынудил соперника ехать по внешней траектории. Когда я смотрел за этой борьбой, про себя говорил: «Нет, Льюис, нет, нет, нет, не туда!»

Думаю, что Хэмилтону стоило уступить тот поворот. На тот момент уже было очевидно, что Макс займёт внутреннюю траекторию. Этот инцидент подпортил всю гонку Хэмилтону», — цитирует Хилла Fi1.