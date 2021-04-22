Марко — о жалобах «Астон Мартин»: нужно было использовать информацию «Мерседеса»
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал жалобы руководителя «Астон Мартин» Отмара Зафнауэра на технический регламент сезона-2021, из-за которого команды, у чьих болидов низкий рейк (в частности, «Астон Мартин» и «Мерседес») потеряли существенно больше прижимной силы, чем конкуренты.
«Это было сделано из соображений безопасности, и «Мерседесу» всё равно удалось построить хорошую машину. Они просто должны были убедиться, что получат такую же информацию, что есть у «Мерседеса». Это же тоже «Мерседес», — приводит слова Марко Motorsport-Magazin.
Зафнауэр заявил, что его команда намерена обсудить изменение технического регламента с Международной автомобильной федерацией (ФИА).
В «Астон Мартин» хотят пересмотра правил, ударивших по ним в нынешнем сезоне Формулы-1
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