Марко — о жалобах «Астон Мартин»: нужно было использовать информацию «Мерседеса»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал жалобы руководителя «Астон Мартин» Отмара Зафнауэра на технический регламент сезона-2021, из-за которого команды, у чьих болидов низкий рейк (в частности, «Астон Мартин» и «Мерседес») потеряли существенно больше прижимной силы, чем конкуренты.

«Это было сделано из соображений безопасности, и «Мерседесу» всё равно удалось построить хорошую машину. Они просто должны были убедиться, что получат такую же информацию, что есть у «Мерседеса». Это же тоже «Мерседес», — приводит слова Марко Motorsport-Magazin.

Зафнауэр заявил, что его команда намерена обсудить изменение технического регламента с Международной автомобильной федерацией (ФИА).