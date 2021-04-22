Вильнёв: в 1997-м Шумахер не справился с юным конкурентом. Сейчас это происходит с Льюисом

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв высказался о соперничестве пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«В 1997 году я был молодым конкурентом, с которым Михаэлю Шумахеру пришлось бороться. Сейчас это происходит с Хэмилтоном. Михаэль не смог с этим справиться.



Тогда мой напарник Хайнц-Харальд Френтцен был явно лучше и быстрее, чем товарищ Шумахера по команде Эдди Ирвайн. Хайнц-Харальду просто понадобилось слишком много времени, чтобы приспособиться к «Уильямсу». Вот почему ставку сделали на меня. Но без его поддержки, особенно в последней гонке, было бы очень трудно. Мы смогли оказать на Шумахера давление. Ирвайн, напротив, не сыграл в борьбе никакой роли.



Серхио Перес — новичок в «Ред Булл», но уже сильнее Боттаса, который проводит пятый сезон в «Мерседесе». Перес способен помочь Максу больше, чем Боттас — Хэмилтону», — приводит слова Вильнёва F1-Insider.