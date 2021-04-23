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Никита Мазепин: уверен, что проведу хотя бы несколько лет в Формуле-1

Никита Мазепин: уверен, что проведу хотя бы несколько лет в Формуле-1
Авто / Формула-1 0
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Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин высказался о начале своей карьеры в Формуле-1.

«Уверен, что проведу хотя бы несколько лет в Формуле-1. Так что я пока не паникую. Мы с Миком находимся в одной и той же ситуации. До сих пор Формула-1 казалась мне на удивление интенсивной. Конечно, я знал, что так и будет, но две квалификации, которые я провёл, были довольно насыщенными.

У меня мало времени, при этом много всего происходит. На данный момент я учусь, но впереди ещё много работы.

Формула-1 — очень требовательная серия по сравнению с другими. Если переборщить и улететь в стену, можно потерять очень много, а выиграть можно всего несколько десятых. Моя цель — постепенно прибавлять. Это то, на чём я сфокусирован», — приводит слова Мазепина Motorsport-Total.

Мазепин: у «Хааса» нет симулятора, так что к этапу в Португалии буду готовиться дома
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