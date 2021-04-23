Алонсо: не знаю, сколько лет на это потребуется, но в будущем «Альпин» возьмёт чемпионство

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо высказался о перспективах команды в будущих сезонах.
«Думаю, команда обновлена, мотивирована и имеет потенциал стать чемпионом в будущем. Я в этом уверен. Не знаю, займёт ли это два года, пять или семь лет, но у нас хороший проект, и мне это нравится», — приводит слова Алонсо RMC Sport.
Помимо этого Алонсо отреагировал на то, что директор «Рено» Лука де Мео назвал его «крёстным отцом» команды: «Думаю, он имел в виду, что сейчас во всей команде самым опытным является водитель, что весьма необычно. Обычно ты приходишь в Ф-1, и члены команды рассказывают тебе анекдоты, что-то о старых гонках, например, курьёзы на трассе в Имоле или другом треке. А сейчас я стал тем парнем, который говорит всё это. Это немного странно».
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