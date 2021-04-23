«Ред Булл» переманил из «Мерседеса» инженера, который будет отвечать за мотор 2025 года

В «Ред Булл» назвали имя технического директора нового моторного подразделения Red Bull Powertrains. Им станет специалист Бен Ходжкинсон. При этом в «Ред Булл» подчеркнули, что Ходжкинсон сконцентрируется на разработке первой собственной силовой установки «быков», которая будет построена по новому регламенту Ф-1: он ещё утверждается и должен быть введён в действие в сезоне-2025. Таким образом, «Ред Булл» намерен не только доработать нынешний цикл регламента с наработками «Хонды», но и в дальнейшем самостоятельно создавать двигатели.
На ранних этапах своей карьеры Бен несколько лет разрабатывал моторы для WRC и проектировал турбированные силовые установки для Ле-Мана, а затем присоединился к Ilmor Racing, ныне известной как подразделение Mercedes AMG High Performance Powertrains. Ходжкинсон приступит к работе в «Ред Булл» после того, как выполнит все условия контракта с HPP.
«Мы рады приветствовать Бена в качестве технического директора Red Bull Powertrains. Он пришёл в этот чрезвычайно увлекательный проект как настоящий победитель и новатор, способный возглавить команду единомышленников, состоящую из высококвалифицированных инженеров.
Когда «Ред Булл» объявил о создании Red Bull Powertrains, мы также рассказали о нашем новом амбициозном проекте в Формуле-1 — мы хотим взять каждый аспект разработки автомобиля и нашу судьбу в свои руки. Назначение Бена свидетельствует о наших долгосрочных намерениях, и мы будем поддерживать его и его команду всеми доступными способами», — прокомментировал руководитель команды Кристиан Хорнер.
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