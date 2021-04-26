Ожье прокомментировал побег от хорватской полиции после ДТП

Семикратный чемпион мира Себастьен Ожье объяснил своё поведение после ДТП на Ралли Хорватии. Француз, нарушив правила дорожного движения и спровоцировав аварию, вопреки требованиям полиции покинул место инцидента, так как спешил на старт следующего допа.

«Мне бы хотелось извиниться и прояснить ситуацию с утренним инцидентом. Мы остановились после аварии и в первую очередь убедились, что никто не пострадал. Мы объяснили полиции всё и предоставили документы. К сожалению, у нас возникло большое недопонимание из-за языкового барьера. Теперь всё стало ясно, мы вместе. И ещё раз, мы все рады, что никто не пострадал», — написал Ожье на своей странице в «Твиттере», разместив фото с представителями правоохранительных органов возле полицейского участка.

Соответствующий твит доступен на странице Ожье в социальной сети.