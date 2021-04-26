Виталий Петров поздравил Даниила Квята с днём рождения

Бывший пилот Формулы-1 Виталий Петров поздравил соотечественника, резервного пилота «Альпин» Даниила Квята с днём рождения. Сегодня, 26 апреля, Квяту исполняется 27 лет.

«С днём рождения», — написал Петров в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, в прошлом сезоне Квят выступал за «Альфа Таури». Впоследствии руководство «Ред Булл» приняло решение заменить Квята на молодого пилота, дебютанта Формулы-1 Юки Цуноду, который стал напарником Пьера Гасли.

Для Квята сезон-2020 стал не слишком удачным. В чемпионате Формулы-1 российский пилот занял 14-ю строчку, в его активе 32 очка. Лучшим результатом для Даниила стало четвёртое место на Гран-при Эмилии-Романьи. Всего за карьеру в Формуле-1 россиянин набрал 202 очка. На его счету три подиума и один быстрейший круг в гонке.