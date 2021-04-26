Риккардо: я бы не остался в «Ред Булл» до 2021 года, даже если бы не перешёл в «Рено»
Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо рассказал, что не остался бы в системе «Ред Булл» до 2021 года.
«Я ни о чём не жалею, правда. На днях меня спросили: «Ред Булл» поборется за чемпионство в этом сезоне, хотел бы ты до сих пор быть там?» И я сказал, что даже если бы остался в «Ред Булл» и не перешёл в «Рено», то к нынешнему моменту уже бы сменил команду. Я не видел себя там на протяжении ещё трёх сезонов. И вне зависимости от перехода в «Рено» я не мог представить, что останусь в «Ред Булл» в 2021 году», — сказал Риккардо в интервью EFTMOnline.
С австрийской командой Даниэль добился наибольших успехов. В 2019 году австралиец неожиданно присоединился к «Рено». С нынешнего сезона он выступает в составе «Макларена».
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