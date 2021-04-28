Зафнауэр рассказал, как Феттель переживает неудачный старт сезона

Руководитель «Астон Мартин» Отмар Зафнауэр поделился мнением о сложностях, с которыми в начале сезона столкнулся новичок команды Себастьян Феттель. По словам Зафнауэра, немецкий гонщик стойко выдерживает непростой старт сезона.

«Я думаю, что с Феттелем всё в порядке. У него очень высокие ожидания и требования к самому себе. Он будет без устали работать, чтобы стать лучше. Но он не уничтожает и не корит самого себя. Да, есть расстройство от результатов, но он ещё больше сосредоточен на том, чтобы вернуться на более высокий уровень. Не его вина, что у нас возникли технические сложности», — цитирует Зафнауэра Crash.

Также руководитель «Астон Мартин» признался, что общался с бывшим пилотом команды Серхио Пересом, который выступает за «Ред Булл». По словам Зафнауэра, в разговоре Перес признался, что ему также требуется больше времени для адаптации.