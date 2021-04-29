Расселл признал, что в столкновении с Боттасом действовал безрассудно

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл прокомментировал аварию, которая произошла у него во время Гран-при Эмилии-Романьи с гонщиком «Мерседеса» Валттери Боттасом. Хоть стюарды и не стали возлагать вину на одного из участников инцидента, Расселл признал, что ошибочно предпринял рисковый манёвр.

«Я извлёк большой урок из этого. Одно из главных правил — никогда не сталкивайся с напарником. Да, Боттас представляет другую команду, но я сам пользуюсь поддержкой «Мерседеса». Я бы сам не оказался здесь без помощи «Мерседеса».

Льюис и Валттери являются для меня в какой-то мере напарниками. Кажется, в тот момент я об этом не думал, находясь в пылу борьбы.

Был расстроен и тем, как отреагировал на аварию. Будто это был вовсе не я, а кто-то другой. Мог избежать инцидента, но действовал слишком эмоционально.

В то же время это не изменит моего отношения к гонке. Если есть зазор, буду пытаться его использовать. Тем не менее я усвоил урок. Нужно учитывать полную картину, принимая решение», — цитирует Расселла Racefans.