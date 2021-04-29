Расселл признал, что в столкновении с Боттасом действовал безрассудно

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл прокомментировал аварию, которая произошла у него во время Гран-при Эмилии-Романьи с гонщиком «Мерседеса» Валттери Боттасом. Хоть стюарды и не стали возлагать вину на одного из участников инцидента, Расселл признал, что ошибочно предпринял рисковый манёвр.
«Я извлёк большой урок из этого. Одно из главных правил — никогда не сталкивайся с напарником. Да, Боттас представляет другую команду, но я сам пользуюсь поддержкой «Мерседеса». Я бы сам не оказался здесь без помощи «Мерседеса».
Льюис и Валттери являются для меня в какой-то мере напарниками. Кажется, в тот момент я об этом не думал, находясь в пылу борьбы.
Был расстроен и тем, как отреагировал на аварию. Будто это был вовсе не я, а кто-то другой. Мог избежать инцидента, но действовал слишком эмоционально.
В то же время это не изменит моего отношения к гонке. Если есть зазор, буду пытаться его использовать. Тем не менее я усвоил урок. Нужно учитывать полную картину, принимая решение», — цитирует Расселла Racefans.
- 29 апреля 2021
-
14:29
-
13:29
-
12:29
-
12:00
-
11:33
-
11:05
-
10:20
-
09:47
-
00:12
- 28 апреля 2021
-
23:01
-
22:03
-
20:12
-
19:31
-
18:41
-
17:05
-
16:19
-
15:47
-
15:40
-
15:29
-
15:17
-
14:58
-
14:52
-
14:41
-
13:47
-
12:43
-
11:55
-
11:35
-
10:57
-
09:59
-
00:52
- 27 апреля 2021
-
23:57
-
22:49
-
21:59
-
20:33
-
20:11