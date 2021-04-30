Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Феттель встал на защиту Расселла после его столкновения с Боттасом в Имоле

Феттель встал на защиту Расселла после его столкновения с Боттасом в Имоле
Авто / Формула-1 0
Аудио-версия:

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель вступился за гонщика «Уильямса» Джорджа Расселла после аварии во время Гран-при Эмилии-Романьи. Расселл столкнулся с пилотом «Мерседеса» Валттери Боттасом и обвинял в случившемся соперника. Выйдя из автомобиля, Джордж подошёл к финну и с недовольством похлопал его по шлему.

«Эмоции бывают разные, позитивные и негативные. Они не могут колебаться только в одну сторону. Не было бы взлётов без падений и наоборот. Сегодня вопрос в том, чего хотят люди. С одной стороны, они хотят эмоций, а с другой — если получают их, то говорят: «Как ты можешь? Как ты посмел? Почему ты сделал это и то?».

Невозможно угодить всем, поэтому нужно просто быть собой. Есть предел тому, что мы делаем на трассе и, возможно, за её пределами, но я не думаю, что стоит так уж сильно беспокоиться о произошедшем. Однако в наше время у каждого есть своё мнение, и это то, о чём люди хотят писать и читать», — приводит слова Феттеля GPfans.

Расселл признал, что в столкновении с Боттасом действовал безрассудно
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021