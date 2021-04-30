Феттель встал на защиту Расселла после его столкновения с Боттасом в Имоле

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель вступился за гонщика «Уильямса» Джорджа Расселла после аварии во время Гран-при Эмилии-Романьи. Расселл столкнулся с пилотом «Мерседеса» Валттери Боттасом и обвинял в случившемся соперника. Выйдя из автомобиля, Джордж подошёл к финну и с недовольством похлопал его по шлему.
«Эмоции бывают разные, позитивные и негативные. Они не могут колебаться только в одну сторону. Не было бы взлётов без падений и наоборот. Сегодня вопрос в том, чего хотят люди. С одной стороны, они хотят эмоций, а с другой — если получают их, то говорят: «Как ты можешь? Как ты посмел? Почему ты сделал это и то?».
Невозможно угодить всем, поэтому нужно просто быть собой. Есть предел тому, что мы делаем на трассе и, возможно, за её пределами, но я не думаю, что стоит так уж сильно беспокоиться о произошедшем. Однако в наше время у каждого есть своё мнение, и это то, о чём люди хотят писать и читать», — приводит слова Феттеля GPfans.
- 30 апреля 2021
-
15:00
-
14:52
-
14:42
-
13:13
-
12:05
-
10:56
-
10:00
-
09:28
-
00:50
- 29 апреля 2021
-
23:52
-
22:59
-
21:27
-
21:00
-
20:52
-
20:37
-
20:24
-
20:01
-
19:34
-
18:46
-
18:02
-
17:57
-
17:27
-
17:20
-
16:23
-
16:21
-
16:11
-
15:30
-
14:29
-
13:29
-
12:29
-
12:00
-
11:33
-
11:05
-
10:20
-
09:47