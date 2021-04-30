Феттель встал на защиту Расселла после его столкновения с Боттасом в Имоле

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель вступился за гонщика «Уильямса» Джорджа Расселла после аварии во время Гран-при Эмилии-Романьи. Расселл столкнулся с пилотом «Мерседеса» Валттери Боттасом и обвинял в случившемся соперника. Выйдя из автомобиля, Джордж подошёл к финну и с недовольством похлопал его по шлему.

«Эмоции бывают разные, позитивные и негативные. Они не могут колебаться только в одну сторону. Не было бы взлётов без падений и наоборот. Сегодня вопрос в том, чего хотят люди. С одной стороны, они хотят эмоций, а с другой — если получают их, то говорят: «Как ты можешь? Как ты посмел? Почему ты сделал это и то?».



Невозможно угодить всем, поэтому нужно просто быть собой. Есть предел тому, что мы делаем на трассе и, возможно, за её пределами, но я не думаю, что стоит так уж сильно беспокоиться о произошедшем. Однако в наше время у каждого есть своё мнение, и это то, о чём люди хотят писать и читать», — приводит слова Феттеля GPfans.