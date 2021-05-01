Мазепин отреагировал на критику со стороны Латифи

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал недовольство в свой адрес со стороны канадского пилота «Уильямса» Николаса Латифи. Канадец посчитал, что Мазепин специально помешал ему в начале быстрого круга, после того как сам Латифи вовремя не ушёл с гоночной траектории во время попытки россиянина.



«Соперники меня всегда волнуют. Я хочу жить в мире, в котором все будут всем довольны. К сожалению, когда на подиуме только три места, а победителем назовут кого-то одного, все двадцать гонщиков довольны не будут.



Я никогда не делаю ничего специально для того, чтобы испортить чей-то круг. Если честно, надо посмотреть запись с бортовой камеры… Я всё проанализирую, и будем надеяться, что подобное больше не повторится. Мне очень жаль, что он расстроился», — приводит слова Мазепина F1News.

Латифи помешал Мазепину и назвал Никиту «идиотом» за лёгкую ответную помеху