Мазепин отреагировал на критику со стороны Латифи

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал недовольство в свой адрес со стороны канадского пилота «Уильямса» Николаса Латифи. Канадец посчитал, что Мазепин специально помешал ему в начале быстрого круга, после того как сам Латифи вовремя не ушёл с гоночной траектории во время попытки россиянина.
«Соперники меня всегда волнуют. Я хочу жить в мире, в котором все будут всем довольны. К сожалению, когда на подиуме только три места, а победителем назовут кого-то одного, все двадцать гонщиков довольны не будут.
Я никогда не делаю ничего специально для того, чтобы испортить чей-то круг. Если честно, надо посмотреть запись с бортовой камеры… Я всё проанализирую, и будем надеяться, что подобное больше не повторится. Мне очень жаль, что он расстроился», — приводит слова Мазепина F1News.
- 1 мая 2021
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