Райкконен объяснил, из-за чего врезался в Джовинацци

Финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен рассказал, что спровоцировало его столкновение с партнёром по команде Антонио Джовинацци на Гран-при Португалии Формулы-1. Райкконен врезался в Джовинацци на стартовой прямой и сошёл из-за того, что оторвавшееся переднее антикрыло застряло под днищем и сделало автомобиль Кими неуправляемым.
«Это просто была моя ошибка. Я что-то проверял на рулевом колесе, работал с переключателем. Я поставил его в неправильное положение в последнем повороте и должен был проверить ещё раз — и просто въехал в Антонио. Так что просто моя ошибка», — приводит слова Райкконена RaceFans.
Как отмечает издание, Райкконен получил от своего гоночного инженера Жюльена Симона-Шотана команду срочно исполнить инструкцию «K2 off and brake comp two».
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