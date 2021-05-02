Райкконен объяснил, из-за чего врезался в Джовинацци

Финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен рассказал, что спровоцировало его столкновение с партнёром по команде Антонио Джовинацци на Гран-при Португалии Формулы-1. Райкконен врезался в Джовинацци на стартовой прямой и сошёл из-за того, что оторвавшееся переднее антикрыло застряло под днищем и сделало автомобиль Кими неуправляемым.



«Это просто была моя ошибка. Я что-то проверял на рулевом колесе, работал с переключателем. Я поставил его в неправильное положение в последнем повороте и должен был проверить ещё раз — и просто въехал в Антонио. Так что просто моя ошибка», — приводит слова Райкконена RaceFans.



Как отмечает издание, Райкконен получил от своего гоночного инженера Жюльена Симона-Шотана команду срочно исполнить инструкцию «K2 off and brake comp two».

В Формуле-1 показали столкновение Райкконена с Джовинацци