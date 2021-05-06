Зайдль: пока Риккардо в нашем болиде иногда чувствует себя так, будто ходит по лезвию ножа

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль выразил уверенность в том, что новичок команды Даниэль Риккардо справится с трудностями. Риккардо перешёл в «Макларен» из «Рено» перед началом сезона. Но пока австралиец не выдерживает конкуренции со своим напарником Ландо Норрисом.
«Пока Даниэль не чувствует себя комфортно в болиде. Поэтому он не может выжать из него максимум. Иногда он чувствует себя так, будто ходит по лезвию ножа.
Но, как мне кажется, мы сделали шаги вперёд в Португалии в данном вопросе, хоть квалификация и была разочаровывающей. Нам нужно продолжать работать вместе с ним, чтобы выправить ситуацию. Необходимо трудиться не только пилоту, но и команде. Мы изучаем вместе ситуацию и пытаемся понять, как можно ему помочь», — цитирует Зайдля Motorsport.
- 6 мая 2021
-
00:24
- 5 мая 2021
-
22:47
-
21:40
-
20:55
-
19:54
-
18:53
-
17:25
-
16:56
-
14:50
-
13:58
-
12:58
-
11:36
-
10:40
- 4 мая 2021
-
23:08
-
22:31
-
21:55
-
20:52
-
19:59
-
18:59
-
17:59
-
16:52
-
16:40
-
15:25
-
14:16
-
13:39
-
12:52
-
11:39
-
11:02
-
10:25
-
09:51
- 3 мая 2021
-
23:59
-
22:53
-
21:49
-
20:30
-
18:51