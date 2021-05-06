Зайдль: пока Риккардо в нашем болиде иногда чувствует себя так, будто ходит по лезвию ножа

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль выразил уверенность в том, что новичок команды Даниэль Риккардо справится с трудностями. Риккардо перешёл в «Макларен» из «Рено» перед началом сезона. Но пока австралиец не выдерживает конкуренции со своим напарником Ландо Норрисом.

«Пока Даниэль не чувствует себя комфортно в болиде. Поэтому он не может выжать из него максимум. Иногда он чувствует себя так, будто ходит по лезвию ножа.

Но, как мне кажется, мы сделали шаги вперёд в Португалии в данном вопросе, хоть квалификация и была разочаровывающей. Нам нужно продолжать работать вместе с ним, чтобы выправить ситуацию. Необходимо трудиться не только пилоту, но и команде. Мы изучаем вместе ситуацию и пытаемся понять, как можно ему помочь», — цитирует Зайдля Motorsport.