Вольф: битва «Мерседеса» с «Ред Булл» будет ожесточённой на протяжении всего сезона

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился ожиданиями от Гран-при Испании. Вольф признался, что рассчитывает на долгую борьбу с «Ред Булл», которая может продлиться весь сезон.

«Ситуация, похоже, будет меняться с каждой следующей трассой. Мы понимаем, что должны показывать свой максимум, чтобы быть на вершине. Битва с «Ред Булл» будет ожесточённой на протяжении всего сезона. С нетерпением ждём следующий раунд в Испании.

Хотим побыстрее вернуться на трассу, посмотрим, как мы выступим. На трассе в Барселоне есть абсолютно всё, отличное сочетание поворотов и прямых. Она станет хорошим тестом для машины», — цитирует Вольфа Motorsport.

Пока в Кубке Конструкторов «Мерседес» опережает «Ред Булл» на 18 очков.