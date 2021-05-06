Вольф: битва «Мерседеса» с «Ред Булл» будет ожесточённой на протяжении всего сезона
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился ожиданиями от Гран-при Испании. Вольф признался, что рассчитывает на долгую борьбу с «Ред Булл», которая может продлиться весь сезон.
«Ситуация, похоже, будет меняться с каждой следующей трассой. Мы понимаем, что должны показывать свой максимум, чтобы быть на вершине. Битва с «Ред Булл» будет ожесточённой на протяжении всего сезона. С нетерпением ждём следующий раунд в Испании.
Хотим побыстрее вернуться на трассу, посмотрим, как мы выступим. На трассе в Барселоне есть абсолютно всё, отличное сочетание поворотов и прямых. Она станет хорошим тестом для машины», — цитирует Вольфа Motorsport.
Пока в Кубке Конструкторов «Мерседес» опережает «Ред Булл» на 18 очков.
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