Росберг: невозможно, чтобы Мик Шумахер стал таким же классным пилотом, как и его отец

Бывший пилот Формулы-1 Нико Росберг поделился мнением о гонщике «Хааса» Мике Шумахере, отцом которого является легендарный Михаэль Шумахер.

«В прошлом году мы видели, как на пресс-конференциях вокруг Шумахера и Льюиса Хэмилтона собиралось много журналистов. Конечно, это колоссальное давление. Невозможно, чтобы он стал таким же классным пилотом, как и его отец, являющийся лучшим в истории. Но все сравнивают их. Мик такой же сильный, как и его отец.

Для прогресса я бы советовал ему больше работать с данными. Я много анализировал информацию, пытаясь понять, что можно было улучшить», — цитирует Росберга PlanetF1.

Пока что Шумахер удачно стартовал в Формуле-1. На первых Гран-при сезона он обгонял своего напарника Никиту Мазепина.