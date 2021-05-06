Росберг: невозможно, чтобы Мик Шумахер стал таким же классным пилотом, как и его отец
Бывший пилот Формулы-1 Нико Росберг поделился мнением о гонщике «Хааса» Мике Шумахере, отцом которого является легендарный Михаэль Шумахер.
«В прошлом году мы видели, как на пресс-конференциях вокруг Шумахера и Льюиса Хэмилтона собиралось много журналистов. Конечно, это колоссальное давление. Невозможно, чтобы он стал таким же классным пилотом, как и его отец, являющийся лучшим в истории. Но все сравнивают их. Мик такой же сильный, как и его отец.
Для прогресса я бы советовал ему больше работать с данными. Я много анализировал информацию, пытаясь понять, что можно было улучшить», — цитирует Росберга PlanetF1.
Пока что Шумахер удачно стартовал в Формуле-1. На первых Гран-при сезона он обгонял своего напарника Никиту Мазепина.
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