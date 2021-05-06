Боттас отреагировал на слухи о возможной замене на Расселла

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал появившиеся слухи, согласно которым он может покинуть команду ещё до завершения сезона. Ранее о возможной замене написал британский таблоид Daily Mail. Издание утверждало, что Боттаса может сменить пилот «Уильямса» Джордж Расселл.

«У меня есть контракт на этот год. Меня не заменят во время сезона. Есть одна команда, которая так поступает, но не «Мерседес», — сказал Боттас во время пресс-конференции перед Гран-при Барселоны.

Боттас выступает за «Мерседес» уже пять сезонов, но ему пока так и не удалось навязать конкуренцию своему напарнику Льюису Хэмилтону. Британское издание ссылалось на одного из инженеров «Мерседеса», который после Гран-при Португалии якобы рассказал про слухи о судьбе Боттаса.