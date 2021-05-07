Никита Мазепин: хорошо, что у меня есть критики
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин сделал заявление о критических высказываниях по поводу своего выступления в дебютном сезоне в Формуле-1.
«Можно использовать критику в своих интересах. Если я смогу это выработать, это сделает меня лучшим человеком и более успешным гонщиком. Поэтому хорошо, что у меня есть критики. Иногда мы все совершаем ошибки, например, временами я не вижу другого пилота. Если такое происходит, я извиняюсь», — приводит слова Мазепина GrandPX.news.
После трёх этапов чемпионата мира Мазепин не набрал ни одного очка. В первой гонке сезона он сошёл с дистанции на первом круге. В двух других гонках замыкал пелотон и стабильно уступал напарнику по команде Мику Шумахеру. Более того, россиянин уже получил штрафной балл.
«Ему стоит вернуться в Формулу-2». Эксперт критически высказался о Мазепине
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