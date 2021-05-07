Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо рассказал о последствиях ДТП, в которое он попал перед началом сезона.

11 февраля стало известно, что Алонсо, передвигаясь на велосипеде близ Лугано (Швейцария), столкнулся с машиной. В результате инцидента Фернандо был госпитализирован. Впоследствии гонщик перенёс операцию на челюсти.

«Не люблю такое комментировать, потому что это никак не влияет на гонки. Конечно, иногда я испытываю боль. Например, когда меняются температура воздуха и атмосферное давление. У меня также были шишки на плече и колене, которые не нужно было оперировать, но мне пришлось пройти небольшую реабилитацию.



Сейчас первая неделя, когда у меня ничего не болит. До этого момента боль была, но это не означало, что я не мог резко тормозить или проходить повороты, так что я не стал упоминать об этом без необходимости. Что касается нормальной жизни, чувствую себя готовым почти на 100 процентов», — приводит слова Алонсо GrandPX.news.