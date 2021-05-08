Доменикали: Формула-1 будет развиваться вне зависимости от решения Хэмилтона о его карьере

Глава Формулы-1 Стефано Доменикали поделился мнением о возможном уходе пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона из «королевских гонок» по окончании сезона. Доменикали выразил уверенность, что Формула-1 справится с уходом самого титулованного пилота мира.
«Конечно, Льюис Хэмилтон является важнейшим активом Формулы-1. Он проделывает колоссальную работу с точки зрения имиджа нашего спорта. С его помощью Формула-1 выросла в сферах, которые не были напрямую связаны с нашим видом спорта.
Но Формула-1 сама по себе достаточно сильна. Все пилоты, чемпионы когда-нибудь уходят из спорта. Я не знаю, что будет делать Хэмилтон дальше, хотя, конечно, мы общаемся. Сейчас он сосредоточен на нынешнем сезоне и хочет стать первым пилотом, который выиграл восемь титулов. Но Формула-1 сильна и устойчива, она будет развиваться вне зависимости от решения Хэмилтона», — цитирует Доменикали Motorsport.
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