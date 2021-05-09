Марко объяснил неудачное выступление Переса в квалификации Гран-при Испании
Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал выступление пилота Серхио Переса в квалификации Гран-при Испании, в ходе которой ему удалось показать лишь восьмое время.
«Мы уже надеялись, что сможем использовать его в стратегическом плане. В конце концов, он выбрал те же настройки, что и Макс, но, возможно, поэтому у него было слишком мало времени, чтобы к ним привыкнуть. Из-за разворота в третьем сегменте он, конечно, не смог показать хороший результат. Как я уже говорил, Серхио хорошо работает с шинами. Возможно, мы сможем что-то с этим сделать», — приводит слова Марко GPBlog.
По словам Переса, не самое лучшее выступление связано с болями в плече, которые он испытывал в ходе сессии.
Перес пожаловался на боли в плече и объяснил этим неудачу в квалификации в Испании
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