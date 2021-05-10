Хэмилтон объяснил, почему пропустил вперёд Ферстаппена на старте Гран-при Испании

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал борьбу с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном во время Гран-при Испании. Хэмилтон стартовал с поул-позишен, но пропустил вперёд конкурента уже на первом повороте. Тем не менее, в итоге именно британец стал победителем гонки.
«Я знал, что Валттери Боттас стартует третьим. Нашей задачей была командная работа. Поэтому я остался слева. Думаю, что был момент, когда Макс оказался позади меня. Я мог закрыть проезд. Но когда мы вошли в первый поворот, я решил дать ему достаточно места.
Гран-при — марафон, а не спринт. Поэтому я думаю в долгосрочной перспективе. Конечно, можно быть более агрессивным, но нужно ли это мне? Я добился таких успехов не из-за того, что действую слишком агрессивно, когда в этом нет необходимости», — цитирует Хэмилтона Crash.
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