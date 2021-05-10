Штайнер: Вольф в ситуации с Мазепиным захотел показать, кто является главным

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мнением о ситуации, которая произошла во время Гран-при. Босс «Мерседеса» Тото Вольф по радио пожаловался гоночному директору Формулы-1 Майклу Маси. Вольф был недоволен, что синие огни зажгли слишком поздно, из-за чего пилот «Хааса» Никита Мазепин помешал гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону.

«Я думаю, что в той ситуации Никита проделал хорошую работу. Может быть, Тото так поступил, чтобы показать, кто является главным. Он попытался сделать так, чтобы все расступались, когда появляется «Мерседес». Он мешал ребятам выполнять свою работу, сыграл на публику, как мне кажется.

В целом мы проделали хорошую работу. Оба болида добрались до финиша, всё было хорошо, ребята получили очередной урок», — цитирует Штайнера GPBlog.