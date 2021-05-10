В «Альпин» официально подтвердили, что Даниил Квят проведёт шинные тесты
На странице «Альпин» в «Твиттере» официально подтвердили, что российский гонщик Даниил Квят, резервный пилот команды, проведёт шинные тесты «Пирелли» в Барселоне (Испания).
12 мая Даниил Квят будет тестировать прототипы 18-дюймовых шин, которые должны быть введены в Формуле-1 с 2022 года.
Помимо этого, у «Альпин» запланирован съёмочный день, в котором примет участие боевой гонщик французской команды Фернандо Алонсо.
Что касается шинных испытаний, то в них, согласно графику, также должны принять участие команды «Альфа Ромео» и «Ред Булл». В составе «Альфа Ромео» два дня тестов (11-12 мая) проведёт гонщик Роберт Кубица, в составе «Ред Булл» — Александер Албон. «Альпин» будет тестироваться только 12 мая.
Даниил Квят проведёт шинные тесты в составе «Альпин»
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