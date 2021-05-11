«Он не имеет представления, что делает». Стролл показал Мазепину средний палец

Канадский пилот «Астон Мартина» Лэнс Стролл показал средний палец российскому гонщику «Хааса» Никите Мазепину. Благодаря видеозаписи сервиса F1TV стало известно, что, инцидент произошёл в конце третьей тренировки Гран-при Испании Формулы-1.

Реакция Стролла была вызвана тем, что Мазепин стал смещаться в его сторону, но в последний момент отвернул, заметив болид «Астор Мартин».

«Он не имеет представления, что делает», — сказал Стролл по радио своему гоночному инженеру.

Ранее стало известно, что Никита Мазепин занял четвёртое место в голосовании за звание гонщика дня. За него проголосовали 7,3 % болельщиков. Они выбрали Мазепина, несмотря на то, что он финишировал в гонке на 19-й и последней позиции. Победителем голосования стал британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, получивший 22,6 % голосов.