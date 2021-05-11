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«Он не имеет представления, что делает». Стролл показал Мазепину средний палец

«Он не имеет представления, что делает». Стролл показал Мазепину средний палец
Авто / Формула-1 0
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Канадский пилот «Астон Мартина» Лэнс Стролл показал средний палец российскому гонщику «Хааса» Никите Мазепину. Благодаря видеозаписи сервиса F1TV стало известно, что, инцидент произошёл в конце третьей тренировки Гран-при Испании Формулы-1.

Реакция Стролла была вызвана тем, что Мазепин стал смещаться в его сторону, но в последний момент отвернул, заметив болид «Астор Мартин».

«Он не имеет представления, что делает», — сказал Стролл по радио своему гоночному инженеру.

Ранее стало известно, что Никита Мазепин занял четвёртое место в голосовании за звание гонщика дня. За него проголосовали 7,3 % болельщиков. Они выбрали Мазепина, несмотря на то, что он финишировал в гонке на 19-й и последней позиции. Победителем голосования стал британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, получивший 22,6 % голосов.

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