Мазепин впервые встал на колено. Некоторые иностранцы все равно недовольны

В 2021 году предстартовая церемония с участием гонщиков Формулы-1 уже не вызывает такого обсуждения, как сразу после своего введения в 2020-м. Все пилоты определились с тем, встают они на колено или нет, и болельщики Ф-1 уже меньше обсуждают, нужен ли этот жест или нет. Но на Гран-при Испании Никита Мазепин привлёк к себе внимание тем, что впервые встал на колено.

После гонки россиянин подтвердил, что сделал это в честь 76-летия Дня Победы: «Я хочу объяснить свои действия перед гонкой. Прошло 76 лет с дня Победы, и никто этого не забыл. Я преклонил колено в знак уважения Ветеранам и людям причастным к Победе. Спасибо!»



Казалось бы, какие вопросы? Однако некоторые пользователи остались недовольны, что Никита выбрал для коленопреклонения другой повод… С другой стороны, многие поддержали россиянина и удивились критике в его адрес.

Никита Мазепин показал фото шлема со специальным дизайном в честь Дня Победы

«Надеюсь, ты продолжишь вставать на колено и в других случаях»

FanEricsson: «Спасибо за то, что чтишь память о тех, благодаря кому ты сейчас живёшь».



M4RKTU4N_: «Он по сути говорит — позвольте мне сделать на 1000 % ясно для всех, что меня не волнует борьба с расизмом».



PorschePinkPig: «Вообще-то он просто всем пояснил, что его волнуют все люди, которые погибли за то, чтобы у таких людей, как вы, была свобода».



dystainak: «Никита, ты такой хороший человек. Мой герой».

«Ред Булл» даже не попробовал выиграть, «Астон Мартин» жалуется не на тех. Итоги Испании «Мерседес» почти наверняка победил бы, даже если бы не ошибка со стратегией. Но у Макса хотя бы был шанс…

ExplainFormula1: «Я уважаю этот жест. Надеюсь, ты продолжишь вставать на колено и в других случаях в следующих гонках».

Lacunanas: «Вы не можете просто взять и выбрать, ради чего вы преклоняете колено».



BinisiuMacaco: «Вообще-то можете...» (Далее пользователь приводит выдержку из правил предстартовой церемонии Ф-1, в которой говорится, что в 2021-м эта церемония посвящена не только борьбе с расизмом).

«Ему не нравятся темнокожие люди»

Explaining Mercedes-AMG Petronas Formula 1 Team: «Тот факт, что он преклоняет колено в память о Второй мировой войне, но не в честь BLM-движения, прямо говорит о том, что ему не нравятся темнокожие люди. И факт в том, что прежде он не преклонял колено в честь BLM».



GarrixerLife: «Друг, тот факт, что он преклонил колено ради этого, а не ради BLM, вовсе не значит, что он не любит темнокожих. Пожалуйста, используй свой мозг. Сайнс и остальные тоже не встают на колено, но им ты такого не говоришь».



KaiserBob99: «27 миллионов русских, украинцев и других советских жителей погибли во время Второй мировой. И это я не говорю о том, через что прошли Польша и Югославия. Пожалуйста, проявите какое-то уважение».



Jack20268405877: «Мне не нравится Мазепин, но что не так с тем, чтобы почтить память людей, которые сражались и погибли, чтобы остановить Гитлера?»



Matt: «Хорошо справился, не допустив разворота в процессе».

«Я перестал тебя ненавидеть»

andrew_ferrol: «Этот парень не заслуживает хейта».



Riczulaszlo_: «Хейтеры: проигнорируем это».



andrew_holmes121105: «То есть по сути ты отдал должное России, но не вопросам равенства. Это немного неуважительно».



sall_sunt_cristi: «Я вам говорил, что он отличный парень. А уже скоро он станет и отличным гонщиком! Продолжай набирать обороты, МАЗ!!!»



bobidomazetovic: «Я перестал тебя ненавидеть».