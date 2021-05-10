Мазепин впервые встал на колено. Некоторые иностранцы все равно недовольны

В 2021 году предстартовая церемония с участием гонщиков Формулы-1 уже не вызывает такого обсуждения, как сразу после своего введения в 2020-м. Все пилоты определились с тем, встают они на колено или нет, и болельщики Ф-1 уже меньше обсуждают, нужен ли этот жест или нет. Но на Гран-при Испании Никита Мазепин привлёк к себе внимание тем, что впервые встал на колено.
После гонки россиянин подтвердил, что сделал это в честь 76-летия Дня Победы: «Я хочу объяснить свои действия перед гонкой. Прошло 76 лет с дня Победы, и никто этого не забыл. Я преклонил колено в знак уважения Ветеранам и людям причастным к Победе. Спасибо!»
Казалось бы, какие вопросы? Однако некоторые пользователи остались недовольны, что Никита выбрал для коленопреклонения другой повод… С другой стороны, многие поддержали россиянина и удивились критике в его адрес.
«Надеюсь, ты продолжишь вставать на колено и в других случаях»
FanEricsson: «Спасибо за то, что чтишь память о тех, благодаря кому ты сейчас живёшь».
M4RKTU4N_: «Он по сути говорит — позвольте мне сделать на 1000 % ясно для всех, что меня не волнует борьба с расизмом».
PorschePinkPig: «Вообще-то он просто всем пояснил, что его волнуют все люди, которые погибли за то, чтобы у таких людей, как вы, была свобода».
dystainak: «Никита, ты такой хороший человек. Мой герой».
ExplainFormula1: «Я уважаю этот жест. Надеюсь, ты продолжишь вставать на колено и в других случаях в следующих гонках».
Lacunanas: «Вы не можете просто взять и выбрать, ради чего вы преклоняете колено».
BinisiuMacaco: «Вообще-то можете...» (Далее пользователь приводит выдержку из правил предстартовой церемонии Ф-1, в которой говорится, что в 2021-м эта церемония посвящена не только борьбе с расизмом).
«Ему не нравятся темнокожие люди»
Explaining Mercedes-AMG Petronas Formula 1 Team: «Тот факт, что он преклоняет колено в память о Второй мировой войне, но не в честь BLM-движения, прямо говорит о том, что ему не нравятся темнокожие люди. И факт в том, что прежде он не преклонял колено в честь BLM».
GarrixerLife: «Друг, тот факт, что он преклонил колено ради этого, а не ради BLM, вовсе не значит, что он не любит темнокожих. Пожалуйста, используй свой мозг. Сайнс и остальные тоже не встают на колено, но им ты такого не говоришь».
KaiserBob99: «27 миллионов русских, украинцев и других советских жителей погибли во время Второй мировой. И это я не говорю о том, через что прошли Польша и Югославия. Пожалуйста, проявите какое-то уважение».
Jack20268405877: «Мне не нравится Мазепин, но что не так с тем, чтобы почтить память людей, которые сражались и погибли, чтобы остановить Гитлера?»
Matt: «Хорошо справился, не допустив разворота в процессе».
«Я перестал тебя ненавидеть»
andrew_ferrol: «Этот парень не заслуживает хейта».
Riczulaszlo_: «Хейтеры: проигнорируем это».
andrew_holmes121105: «То есть по сути ты отдал должное России, но не вопросам равенства. Это немного неуважительно».
sall_sunt_cristi: «Я вам говорил, что он отличный парень. А уже скоро он станет и отличным гонщиком! Продолжай набирать обороты, МАЗ!!!»
bobidomazetovic: «Я перестал тебя ненавидеть».
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