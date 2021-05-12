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Валттери Боттас продаёт свой Mercedes-AMG GT почти за € 200 тыс.

Валттери Боттас продаёт свой Mercedes-AMG GT почти за € 200 тыс.
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас продаёт свой Mercedes-AMG GT за € 190 тыс. Об этом гонщик сообщил на своей странице в «Твиттере».

Автомобиль можно приобрести в Финляндии. Боттас лично передаст машину новому владельцу и готов провести с покупателем день на картинге.

Посмотреть фотографии можно на странице Валттери Боттаса в «Твиттере».

Машина 2018 года оснащена четырёхлитровым двигателем V8 мощностью в 522 лошадиные силы.

После Гран-при Испании Валттери Боттас сумел выйти на третье место в общем зачёте — в его активе 47 очков. Одержавший победу в Барселоне напарник Боттаса Льюис Хэмилтон укрепил лидерство в общем зачёте — за четыре этапа он набрал 94 очка. Отрыв от Макса Ферстаппена из «Ред Булл» вырос до 14 очков.

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