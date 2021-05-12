Феттель: мне не хватает совсем немного скорости, чтобы бороться за очки

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель поделился впечатлениями от своего выступления на Гран-при Испании.

«Сейчас мне стало более комфортно за рулём автомобиля. Но мне не хватает совсем немного скорости, чтобы бороться за очки. Я думаю, что в Барселоне, возможно, в некоторых моментах мы могли бы сделать что-то по-другому. В целом, это, вероятно, справедливая оценка того, где мы находимся в данный момент. Все пытаются добиться прогресса, поэтому трудно добиться большего, чем остальные», — приводит слова Феттеля Motorsport.

В гонке на Гран-при Испании Феттель финишировал 13-м. В нынешнем сезоне четырёхкратный чемпион мира ни разу не попадал в очки. Немец проводит свой дебютный сезон в «Астон Мартин».