Феттель: мне не хватает совсем немного скорости, чтобы бороться за очки
Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель поделился впечатлениями от своего выступления на Гран-при Испании.
«Сейчас мне стало более комфортно за рулём автомобиля. Но мне не хватает совсем немного скорости, чтобы бороться за очки. Я думаю, что в Барселоне, возможно, в некоторых моментах мы могли бы сделать что-то по-другому. В целом, это, вероятно, справедливая оценка того, где мы находимся в данный момент. Все пытаются добиться прогресса, поэтому трудно добиться большего, чем остальные», — приводит слова Феттеля Motorsport.
В гонке на Гран-при Испании Феттель финишировал 13-м. В нынешнем сезоне четырёхкратный чемпион мира ни разу не попадал в очки. Немец проводит свой дебютный сезон в «Астон Мартин».
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