Эксперт: возможно, Переса ошеломило, насколько силён Ферстаппен

Известный журналист Дитер Ренкен поделился мнением о результатах пилота «Ред Булл» Серхио Переса в начале нового сезона. Мексиканский гонщик перед началом сезона перебрался в «Ред Булл» из «Рейсинг Пойнт». По итогам пяти этапов у Переса 32 очка, а у него напарника Макса Ферстаппена — 80.

«Я считаю, что Серхио надо гораздо больше времени, чем он сам думал. Ему нужно привыкнуть к машине и команде. Я удивлен, ведь в прошлом году он был силен с самого начала. Возможно, его просто затмил Макс Ферстаппен.

Может быть, те проблемы, которые испытывали другие пилоты, например, Алекс Албон, только доказывают, насколько силён Ферстаппен.

Мы уже видели похожую ситуацию, когда Перес переходил в «Макларен». Он там тоже был ошарашен. Конечно, пока что это не тот Чеко, которого я знаю. Возможно, его ошеломило, насколько силён Ферстаппен», — цитирует журналиста RacingNews365.