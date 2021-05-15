Росс Браун: в Формуле-1 много талантов, но после Хэмилтона на троне будет Ферстаппен

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун поделился мнением о достижениях пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и предположил, что в будущем гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен сможет превзойти британца.

«Кто будет следующим после Хэмилтона? Это лёгкий вопрос. Я думаю, что на троне окажется Макс Ферстаппен.

Сейчас в Формуле-1 много талантливых гонщиков. Там есть такие великолепные пилоты, как Шарль Леклер и Ландо Норрис.

Что касается конкуренции британских пилотов, то я не могу сказать, кто лучше, Ландо Норрис или Джордж Расселл. Мне сложно предположить, кто добьётся более весомых успехов в будущем», — цитирует Брауна GPBlog.

Хэмилтон лидирует в общем зачёте пилотов в нынешнем сезоне. Ферсстаппен занимает второе место.