Росс Браун: в Формуле-1 много талантов, но после Хэмилтона на троне будет Ферстаппен
Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун поделился мнением о достижениях пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и предположил, что в будущем гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен сможет превзойти британца.
«Кто будет следующим после Хэмилтона? Это лёгкий вопрос. Я думаю, что на троне окажется Макс Ферстаппен.
Сейчас в Формуле-1 много талантливых гонщиков. Там есть такие великолепные пилоты, как Шарль Леклер и Ландо Норрис.
Что касается конкуренции британских пилотов, то я не могу сказать, кто лучше, Ландо Норрис или Джордж Расселл. Мне сложно предположить, кто добьётся более весомых успехов в будущем», — цитирует Брауна GPBlog.
Хэмилтон лидирует в общем зачёте пилотов в нынешнем сезоне. Ферсстаппен занимает второе место.
Вольф — о Ферстаппене: он не единственный классный пилот
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