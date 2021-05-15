Й. Ферстаппен: разрыв между «Мерсеседом» и «Ред Булл» может стать слишком большим

Йос Ферстаппен, отец гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, поделился мнением о конкуренции команды с «Мерседесом». Во время предсезонных тестов «Ред Булл» здорово проявил себя, после чего многие посчитали Ферстаппена фаворитом нынешнего сезона. Но первые пять этапов доказали, что «Мерседес» продолжает доминировать. Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл четыре Гран-при, а Ферстаппен — лишь один.

«Ред Булл» должен прибавить. Это единственное, на что мы надеемся. Я хочу прояснить ситуацию: «Ред Булл», «Хонда» и сам Макс предельно мотивированы. Они делают всё для завоевания титула. Мы видим, что все действительно заряжены, но этого ещё недостаточно. Нам нужен шаг вперёд. И он должен произойти как можно раньше, иначе разрыв может стать слишком большим. «Ред Булл» должен прибавить во всех областях», — цитирует Ферстаппена-старшего PlanetF1.