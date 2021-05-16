В «Астон Мартин» добавят машине прижимной силы в задней части, чтобы помочь Феттелю

Руководитель «Астон Мартин» Отмар Зафнауэр рассказал, какие новинки получит автомобиль пилота Себастьяна Феттеля.

«Речь идёт о нестабильности в задней части автомобиля при входе в поворот. Самая большая сложность — это вариативность. Если каждый раз машина будет делать одно и то же, то гонщик сможет постоянно повторять свои действия и прибавлять, становиться немного быстрее.



Мы решим проблему, поработав в аэродинамической трубе. Мы будем привозить новинки в следующих гонках, чтобы добавить машине прижимной силы в задней части. За счёт этого мы решим проблему.



Чем больше управляешь машиной, тем больше её чувствуешь, можешь предвидеть какие-то вещи. Но это лишь вопрос времени», — приводит слова Зафнауэра Motorsport-Magazin.