В «Астон Мартин» добавят машине прижимной силы в задней части, чтобы помочь Феттелю
Руководитель «Астон Мартин» Отмар Зафнауэр рассказал, какие новинки получит автомобиль пилота Себастьяна Феттеля.
«Речь идёт о нестабильности в задней части автомобиля при входе в поворот. Самая большая сложность — это вариативность. Если каждый раз машина будет делать одно и то же, то гонщик сможет постоянно повторять свои действия и прибавлять, становиться немного быстрее.
Мы решим проблему, поработав в аэродинамической трубе. Мы будем привозить новинки в следующих гонках, чтобы добавить машине прижимной силы в задней части. За счёт этого мы решим проблему.
Чем больше управляешь машиной, тем больше её чувствуешь, можешь предвидеть какие-то вещи. Но это лишь вопрос времени», — приводит слова Зафнауэра Motorsport-Magazin.
Феттель: мне не хватает совсем немного скорости, чтобы бороться за очки
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