Капито: если Расселл верит в наше совместное будущее, то у нас есть шанс удержать его
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Руководитель «Уильямса» Йост Капито рассказал, что хотел бы удержать в коллективе пилота Джорджа Расселла.
23-летний Расселл является пилотом юниорской программы «Мерседеса». По слухам, он может сменить в «Мерседесе» одного из гонщиков в следующем сезоне.
«Хотел бы я заключить долгосрочный контракт с Расселлом? Конечно. Он отлично справляется со своей работой. Джордж — фантастический гонщик, у нас сложились очень хорошие отношения, и я думаю, что он очень хорошо впишется в «Уильямс» в будущем. Если он верит в наше совместное будущее, то у нас есть шанс сохранить его», — приводит слова Капито пресс-служба Формулы-1.
До этого Капито признался, что команде будет очень сложно удержать Расселла, если он получит предложение от «Мерседеса».
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