Феттель: возможно, на старте нам удастся наверстать упущенное и «съесть» Хэмилтона

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель поделился ожиданиями от гонки на Гран-при Монако.
«Перед началом сезона мы хотели большего, чем просто восьмое место. Но всё сложилось так, как сложилось. Сейчас мы должны справиться с ситуацией. Сегодняшнее место на старте — хороший знак.
В четверг во время свободной практики я уже чувствовал себя неплохо. Затем нужно было сохранить это ощущение и просто всегда находиться на шаг впереди.
Смогу ли я опередить Хэмилтона? Посмотрим. Возможно, на старте нам удастся наверстать упущенное и «съесть» Льюиса! После этого будет трудно удержать его позади, но посмотрим. Это длинная гонка. Она может быть как очень захватывающей, так и очень скучной.
Команда необыкновенно сильно помогает мне. Это другая машина, другая философия, много разных вещей. Мне потребовалось время, чтобы понять это и втянуться, но дальше будет всё лучше и лучше», — приводит слова Феттеля Racingnews365.
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