Майкл Маси объяснил, почему стюарды Формулы-2 допустили до старта в Монако Алессио Деледду

Гоночный директор ФИА Майкл Маси объяснил, почему стюарды Формулы-2 допустили до старта Алессио Деледду, несмотря на его непопадание в 107 процентов по итогам квалификации.



«Стюарды вызвали к себе представителей команды, поговорили с ними. Команда объясила неудачу в квалификации тем, что на протяжении всего уик-энда у Алессио были проблемы с машиной. Стюарды оценили результаты гонщика на предыдущем этапе, где все требования были соблюдены, и приняли решение позволить ему стартовать в гонке с последнего ряда стартового поля. Такие решения находятся в компетенции стюардов», — приводит слова Майкла Маси RaceFans.



Напомним, в квалификации Формулы-2 в Монако итальянец проехал круг за 1.27,744, отстав от времени 107% на 0,643 секунды. Однако судьи приняли решение допустить гонщика до старта. В последний раз правило 107% в Формуле-2/GP2 применялось в 2009 году на этапе в Бельгии. Тогда жертвой этого правила стал Франк Перера.