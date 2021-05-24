Майкл Маси объяснил, почему стюарды Формулы-2 допустили до старта в Монако Алессио Деледду

Гоночный директор ФИА Майкл Маси объяснил, почему стюарды Формулы-2 допустили до старта Алессио Деледду, несмотря на его непопадание в 107 процентов по итогам квалификации.
«Стюарды вызвали к себе представителей команды, поговорили с ними. Команда объясила неудачу в квалификации тем, что на протяжении всего уик-энда у Алессио были проблемы с машиной. Стюарды оценили результаты гонщика на предыдущем этапе, где все требования были соблюдены, и приняли решение позволить ему стартовать в гонке с последнего ряда стартового поля. Такие решения находятся в компетенции стюардов», — приводит слова Майкла Маси RaceFans.
Напомним, в квалификации Формулы-2 в Монако итальянец проехал круг за 1.27,744, отстав от времени 107% на 0,643 секунды. Однако судьи приняли решение допустить гонщика до старта. В последний раз правило 107% в Формуле-2/GP2 применялось в 2009 году на этапе в Бельгии. Тогда жертвой этого правила стал Франк Перера.
- 24 мая 2021
-
16:01
-
15:35
-
13:41
-
12:56
-
11:52
-
11:30
-
11:26
-
11:15
-
10:49
-
09:51
-
00:56
-
00:50
- 23 мая 2021
-
23:59
-
22:42
-
22:32
-
21:50
-
21:32
-
21:25
-
20:56
-
20:44
-
20:34
-
20:19
-
20:11
-
20:07
-
20:03
-
19:57
-
19:27
-
18:46
-
18:41
-
18:39
-
18:34
-
18:30
-
18:21
-
18:18
-
18:14