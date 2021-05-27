Цунода считает, что ставил слишком высокие цели после попадания в очки в Бахрейне

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода подвёл итоги первых гонок сезона-2021.



«Думаю, да, Бахрейн поднял для меня планку ожиданий. На автодроме «Схаир» я выступил очень хорошо, даже с учётом ошибок. Я прошёл во второй сегмент квалификации, но, даже несмотря на это, смог получить очки в первой гонке. Именно тогда я установил высокую планку ожиданий от моего будущего. В Имоле я был нацелен на попадание в первую пятёрку. Думаю, это означает, что я ждал от себя слишком многого.



В Имоле я пытался проехать потрясающий круг в квалификации, круг мечты. Особенно в первом сегменте, чего делать нельзя. Мой адреналин зашкаливал, мотивация была огромной, и в итоге я врезался в стену. Думаю, да, в начале года я требовал от себя слишком многого», — приводит слова Цуноды официальный сайт Формулы-1.