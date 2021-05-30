Юки Цунода: самоконтроль — вот главная тема для меня сейчас

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода прокомментировал тот факт, что во время заездов он часто не сдерживает себя во время переговоров с командой по радиосвязи.

«Контролировать себя — вот главная тема для меня сейчас. Сто процентов. В Барселоне я полностью потерял контроль, не знаю почему, но я просто включил радиосвязь. Мне не нужно было этого делать, но я просто нажал на кнопку.



Я не знаю, почему, но мне пришлось накричать на инженеров. Это определённо моё слабое место, и теперь я действительно должен стать лучше. С того момента ситуация с радиосвязью улучшилась. Не знаю, почему я так разгорячился.



Думаю, что радиосвязь — самая важная вещь для Формулы-1, и нет смысла кричать по радио. Если нужен совет, мы можем спокойно сказать: „В чём сейчас проблема и какие ограничения у машины?“ И нас поддержат», — приводит слова Цуноды пресс-служба Формулы-1.