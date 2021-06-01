Штайнер высказался против «правила Леклера»

Руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер считает неправильным вводить правило, по которому быстрый круг в квалификации был бы аннулирован, если гонщик попал в аварию и вызвал появление красных флагов. Такое правило действует в серии IndyCar.



«Я не сторонник таких изменений в правилах. Конечно, это связано с аварией Леклера в квалификации в Монако, но он сделал это ненамеренно. Думаю, если бы это было не так, то ФИА увидела бы это по телеметрии. Не думаю, что есть смысл обсуждать это. Возможно, в таких ситуациях имело бы смысл вывешивать жёлтые флаги вместо красных, в таком случае некоторым пилотам не пришлось бы замедляться.



В Монако такие случаи происходили неоднократно. Не думаю, что эта проблема требует немедленного решения. Это риск, который вы берёте на себя, выезжая под конец сессии. Если бы все выехали раньше, то такого бы не произошло. Я считаю, что если кто-то делает это намеренно, то должны быть последствия, но в Монако была иная ситуация», — приводит слова Гюнтера Штайнера пресс-служба команды.

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