Тото Вольф: трасса в Баку не подходит для автомобиля «Мерседеса»

Глава «Мерседеса» Тото Вольф поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Азербайджана.
«Следующим этапом будет Баку. Хотя эта уличная трасса сильно отличается от Монако, мы ожидаем, что она также будет сложной для нас, не особенно подходящей для характеристик и особенностей W12.
«Ред Булл» снова будет силён, а «Феррари» и «Макларен» в последнее время добились большого прогресса. Ключевым моментом для нас должно стать использование возможностей, которые открываются перед нами на тех трассах, которые не подходят нашей машине — когда есть очки, мы должны их заработать», — приводит слова Вольфа GPFans.
Ранее Вольф заявил, что его команда будет подавать протест по поводу заднего крыла «Ред Булл» в Баку, если ФИА до той поры не прояснит ситуацию со спорным компонентом.
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