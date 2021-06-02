Тото Вольф: трасса в Баку не подходит для автомобиля «Мерседеса»

Глава «Мерседеса» Тото Вольф поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Азербайджана.

«Следующим этапом будет Баку. Хотя эта уличная трасса сильно отличается от Монако, мы ожидаем, что она также будет сложной для нас, не особенно подходящей для характеристик и особенностей W12.



«Ред Булл» снова будет силён, а «Феррари» и «Макларен» в последнее время добились большого прогресса. Ключевым моментом для нас должно стать использование возможностей, которые открываются перед нами на тех трассах, которые не подходят нашей машине — когда есть очки, мы должны их заработать», — приводит слова Вольфа GPFans.

Ранее Вольф заявил, что его команда будет подавать протест по поводу заднего крыла «Ред Булл» в Баку, если ФИА до той поры не прояснит ситуацию со спорным компонентом.